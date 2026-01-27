Ричмонд
Убийцы бункеров и танков НАТО: дроны РФ уничтожили секретные объекты ВСУ

Российские военные начали использовать в зоне СВО новые дроны на оптоволокне. Как рассказал эксперт Кондратьев, новинка стала грозой танков, укрепрайонов и артиллерийских систем противника.

Источник: Аргументы и факты

Новые российские FPV-дроны привели в ужас ВСУ. Беспилотники не боятся РЭБ, имеют большую грузоподъемность и дальность полета. О новинке, поступившей на вооружение ВС РФ, aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Это беспилотник нового поколения, который работает на оптоволокне. “Упырь” может поднимать достаточно тяжелые грузы и переносить их на большие расстояния. То есть, такой дрон может далеко нести большое количество взрывчатки. Он управляется на оптоволокне, ему не страшен вражеский РЭБ. Эти дроны используют для уничтожения укрепрайонов, блиндажей, танков, крупных единиц артиллерии, крупных артиллерийских ракетных систем, радиолокационных станций. Это очень серьезная машина, которая становится чрезвычайно опасна для противника в случае группового или роевого применения», — объяснил он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал об особенно эффективных современных и советских военных разработках.

