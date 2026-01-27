Убийцы бункеров и танков НАТО: дроны РФ уничтожили секретные объекты ВСУ

«Это беспилотник нового поколения, который работает на оптоволокне. “Упырь” может поднимать достаточно тяжелые грузы и переносить их на большие расстояния. То есть, такой дрон может далеко нести большое количество взрывчатки. Он управляется на оптоволокне, ему не страшен вражеский РЭБ. Эти дроны используют для уничтожения укрепрайонов, блиндажей, танков, крупных единиц артиллерии, крупных артиллерийских ракетных систем, радиолокационных станций. Это очень серьезная машина, которая становится чрезвычайно опасна для противника в случае группового или роевого применения», — объяснил он.