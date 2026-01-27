Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд обязал онлайн-институт вернуть деньги за курс жительнице Ангарска

Женщина оплатила кредитом курс «Клинический психолог» стоимостью более 155 тысяч.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутский областной суд обязал онлайн-институт вернуть деньги жительнице Ангарска, которая отказалась от обучения. В 2023 году она оплатила кредитом образовательный курс «Клинический психолог» стоимостью более 155 тысяч рублей.

— Через два месяца девушка поняла, что программа ей не подходит, и потребовала расторгнуть договор. Институт отказался возвращать полную сумму, предлагая вернуть только 30% от стоимости, — рассказывают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Женщина обратилась за помощью. Суд первой инстанции постановил, что условия договора ущемляют права потребителя. С учетом того, что услуга была оказана частично, с института взыскали более 137 тысяч рублей (оплаченную сумму за неиспользованный период), проценты, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма превысила 290 тысяч рублей. Онлайн-институт попытался оспорить это решение, но апелляционный суд оставил его в силе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в центре Иркутска продают 7-комнатную квартиру на двух уровнях.