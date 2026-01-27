Суд обязал онлайн-институт вернуть деньги за курс жительнице Ангарска

Женщина обратилась за помощью. Суд первой инстанции постановил, что условия договора ущемляют права потребителя. С учетом того, что услуга была оказана частично, с института взыскали более 137 тысяч рублей (оплаченную сумму за неиспользованный период), проценты, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма превысила 290 тысяч рублей. Онлайн-институт попытался оспорить это решение, но апелляционный суд оставил его в силе.