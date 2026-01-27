Суд обязал онлайн-институт вернуть деньги за курс жительнице Ангарска

Иркутский областной суд обязал онлайн-институт вернуть деньги жительнице Ангарска, которая отказалась от обучения. В 2023 году она оплатила кредитом образовательный курс «Клинический психолог» стоимостью более 155 тысяч рублей.
— Через два месяца девушка поняла, что программа ей не подходит, и потребовала расторгнуть договор. Институт отказался возвращать полную сумму, предлагая вернуть только 30% от стоимости, — рассказывают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Женщина обратилась за помощью. Суд первой инстанции постановил, что условия договора ущемляют права потребителя. С учетом того, что услуга была оказана частично, с института взыскали более 137 тысяч рублей (оплаченную сумму за неиспользованный период), проценты, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма превысила 290 тысяч рублей. Онлайн-институт попытался оспорить это решение, но апелляционный суд оставил его в силе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в центре Иркутска продают 7-комнатную квартиру на двух уровнях.