Тайный отряд убивает боевиков Константиновки: главная новость СВО 27 января

Подразделения ВСУ в Константиновке находятся в крайне тяжелых условиях, моральный дух противника низок. Как сообщил aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов, российская армия загнала украинских боевиков в клещи, лишая их каких-либо шансов удержать город.
По его словам, российские бойцы продолжают продвижение в Константиновке и уже дошли до центра населенного пункта. Кроме того, фактически перекрываются пути снабжения украинской группировки.
«Даже сейчас, несмотря на неблагоприятную для беспилотных систем погоду, российские бойцы достаточно оперативно пресекают любые попытки врага провести ротацию или получить поддержку в виде вооружения», — сказал Михайлов.
В сложившихся условиях между боевиками ВСУ в Константиновке все чаще возникают конфликты, доходит до стрельбы.
«Дело в том, что в украинских подразделениях заградительные отряды состоят в основном из националистов. И регулярные войска, которые также в достаточной мере идеологизированы, ненавидят их. Есть информация, что заградотрядцам стреляют в спину», — отметил эксперт.
Михайлов также не исключил массовой сдачи в плен ВСУ в Константиновке. По его мнению, это может произойти, если командиры возьмут на себя ответственность и решат сохранить личный состав.
«Желающих сдаться, думаю, много. Но всё-таки есть опасение, что начнутся расстрелы националистами тех, кто попытается поднять белый флаг», — подытожил Михайлов.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные успешно перерезали ключевые логистические узлы ВСУ в районе Константиновки.
Напомним, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, что ВСУ в Константиновке оказывают ожесточенное сопротивление, пользуясь промышленной застройкой, при этом у ВС РФ также имеются преимущества.