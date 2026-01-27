Ричмонд
В Индии прокаженный нищий скрывал имущество на миллионы рупий

В Индии нищий инвестировал полученные от попрошайничества средства в недвижимость на миллионы рупий.

Источник: Аргументы и факты

Чиновники города Индаур в Индии выяснили, что у нищего, страдающего проказой, есть в собственности недвижимость и автомобиль, общая стоимость которых составляет миллионы рупий, сообщает издание Daily Mail.

Мангилал, 50-летний мужчина, долгие годы собирал подаяние на местном рынке, неподвижно сидя на одном месте. Из-за тяжелого заболевания он не мог самостоятельно передвигаться и пользовался небольшой тележкой.

Ситуация прояснилась после того, как в рамках программы соцподдержки его забрали с улицы. Ему оказали необходимую помощь, предоставив гигиенические процедуры и чистую одежду, а также провели проверку по базам данных. В результате выяснилось, что мужчина владеет несколькими объектами недвижимости, стоимость которых исчисляется миллионами рупий.

«После того, как мы слегка надавили на него, он признался, что владеет трехэтажным домом, еще одним домом и государственной квартирой, выделенной ему по линии социальной помощи», — сообщил представитель администрации Шивам Верма. Кроме того, у мужчины имелись автомобиль и несколько моторикш, которые он сдавал в аренду.

В ходе допроса мужчина признался, что средства, полученные от попрошайничества, он инвестировал в недвижимость на рынке. Теперь ему грозит лишение квартиры, предоставленной государством.

Ранее сообщалось, что в Индии суд приговорил женщину к лишению свободы за заключение браков с пятью мужчинами.