В Индии прокаженный нищий скрывал имущество на миллионы рупий

Чиновники города Индаур в Индии выяснили, что у нищего, страдающего проказой, есть в собственности недвижимость и автомобиль, общая стоимость которых составляет миллионы рупий, сообщает издание Daily Mail.
Мангилал, 50-летний мужчина, долгие годы собирал подаяние на местном рынке, неподвижно сидя на одном месте. Из-за тяжелого заболевания он не мог самостоятельно передвигаться и пользовался небольшой тележкой.
Ситуация прояснилась после того, как в рамках программы соцподдержки его забрали с улицы. Ему оказали необходимую помощь, предоставив гигиенические процедуры и чистую одежду, а также провели проверку по базам данных. В результате выяснилось, что мужчина владеет несколькими объектами недвижимости, стоимость которых исчисляется миллионами рупий.
«После того, как мы слегка надавили на него, он признался, что владеет трехэтажным домом, еще одним домом и государственной квартирой, выделенной ему по линии социальной помощи», — сообщил представитель администрации Шивам Верма. Кроме того, у мужчины имелись автомобиль и несколько моторикш, которые он сдавал в аренду.
В ходе допроса мужчина признался, что средства, полученные от попрошайничества, он инвестировал в недвижимость на рынке. Теперь ему грозит лишение квартиры, предоставленной государством.
Ранее сообщалось, что в Индии суд приговорил женщину к лишению свободы за заключение браков с пятью мужчинами.