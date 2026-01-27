СМИ: Просивший милостыню индиец оказался бизнесменом с квартирами и автомобилями

В индийском городе Индор во время кампании по ликвидации уличного попрошайничества власти обнаружили, что один из самых известных городских нищих на самом деле является состоятельным бизнесменом с недвижимостью и автомобилями. Об этом написало издание Oddity Central.
Речь идет о 50-летнем мужчине по имени Мангилал. На протяжении многих лет он находился на рынке Сарафа — одном из самых оживленных базаров в городе. Из-за физических ограничений он не мог ходить и передвигался, сидя со скрещенными ногами на небольшой деревянной платформе с колесами, отталкиваясь руками. Индиец потерял пальцы рук из-за проказы и выглядел беспомощным, что вызывало сочувствие у прохожих.
По словам очевидцев, Мангилал никогда напрямую не просил милостыню. Он молча стоял, опустив взгляд в пол.
После того как его доставили в центр помощи, где помыли и переодели, сотрудники муниципалитета начали проверку его ситуации. Во время беседы выяснилось, что мужчина зарабатывал на рынке несколько тысяч рупий в день, а собранные деньги не тратил на проживание. Он давал их в долг торговцам на рынке под проценты.
Дальнейшая проверка выявила, что Мангилал не является бездомным. На его имя зарегистрированы три объекта недвижимости — трехэтажный дом, еще один жилой дом и квартира, которая была получена по госпрограмме соцпомощи. Еще индиец владеет двумя авто-рикшами и сдает их в аренду, также в его собственности оказалась машина с личным водителем, который получает 130 долларов в месяц.
Мангилал рассказал, что попрошайничество для него было не способом выживания, а источником капитала для инвестиций. Также власти установили, что некоторые члены его семьи тоже были вовлечены в попрошайничество.
Комментируя ситуацию, мужчина заявил, что не нарушал закон, потому что «никого не умолял», говорится в статье.
— Я просто стою там. Люди сами кладут деньги мне в карман или бросают их на доску, — рассказал он.
В июне 2025 года правительство Британии планировало отменить закон 200-летней давности о бродяжничестве, который криминализирует ночлег на улице, в рамках «более современного» подхода к решению проблемы бездомности.