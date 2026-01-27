СМИ: Просивший милостыню индиец оказался бизнесменом с квартирами и автомобилями

После того как его доставили в центр помощи, где помыли и переодели, сотрудники муниципалитета начали проверку его ситуации. Во время беседы выяснилось, что мужчина зарабатывал на рынке несколько тысяч рупий в день, а собранные деньги не тратил на проживание. Он давал их в долг торговцам на рынке под проценты.