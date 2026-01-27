Иркутский областной суд взыскал с онлайн-института сотни тысяч рублей

После предоставления дистанционного доступа к обучающей платформе девушка занималась около двух месяцев, после чего решила отказаться от курса, указав, что формат и методики преподавания ей не подходят. Она неоднократно обращалась к представителям института с вопросом о расторжении договора, однако вместо этого ей предлагали лишь заморозить обучение.