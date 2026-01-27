Иркутский областной суд взыскал с онлайн-института сотни тысяч рублей

IrkutskMedia, 27 января. В Ангарске жительница добилась через суд возврата средств за непройденный онлайн-курс. Иркутский областной суд в апелляции оставил без изменений решение о взыскании с онлайн-института более 297 тысяч рублей, признав, что условия договора нарушали закон о защите прав потребителей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, что в 2023 году женщина заключила договор с онлайн-институтом на обучение по программе «Клинический психолог профессионал plus». Курс был рассчитан на 19 месяцев и включал 272 лекции, его стоимость превышала 155 тысяч рублей и была оплачена за счет кредитных средств.
После предоставления дистанционного доступа к обучающей платформе девушка занималась около двух месяцев, после чего решила отказаться от курса, указав, что формат и методики преподавания ей не подходят. Она неоднократно обращалась к представителям института с вопросом о расторжении договора, однако вместо этого ей предлагали лишь заморозить обучение.
Истец направила претензию с требованием отказаться от исполнения договора и вернуть уплаченную сумму, но ответа не получила, что стало основанием для обращения в суд. Онлайн-институт согласился вернуть лишь 30% стоимости, ссылаясь на условия публичной оферты и «прогресс» обучения.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что онлайн-образовательные услуги подпадают под действие закона «О защите прав потребителей», а положения договора, ущемляющие права заказчика, являются недействительными. Суд указал, что сам по себе доступ к образовательной платформе не считается самостоятельной услугой, а при отказе от договора исполнитель вправе рассчитывать только на возмещение фактических расходов.
В итоге с онлайн-института было взыскано более 137 тысяч рублей основного долга, проценты за пользование денежными средствами, компенсация морального вреда и штраф — всего свыше 297 тысяч рублей.
Ответчик попытался оспорить решение, однако судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда оставила его без изменений. Судебный акт вступил в законную силу.
Напомним, в Иркутске женщина взыскала более 1,5 млн рублей за онлайн-курс. Иркутский областной суд рассмотрел жалобу на решение по делу по иску иркутянки к индивидуальному предпринимателю о расторжении договора и взыскании денег за непройденное обучение.