В России назвали провокационными выпадами заявления Эстонии о Печерском районе Псковской области

Претензии властей Эстонии на территорию Печерского района Псковской области абсолютно неприемлемы. Об этом в интервью РИА Новости заявил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
«Печорский район Псковской области является неотъемлемой частью Российской Федерации, в этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы», — сказал дипломат.
Абилов напомнил слова министра внутренних дел этой прибалтийской страны Игоря Таро, который осенью прошлого года заявил о «решении многолетней проблемы», с которой он столкнулся еще будучи журналистом. В паспортах двух граждан Эстонии Печорский район, где они родились, «вошел» в состав Эстонской Республики.
Напомним, в 2019 году Таллин в очередной раз подняли вопрос о признании границ Эстонии в рамках утратившего юридическую силу Тартуского мирного договора от 1920 года и «пяти процентах эстонской земли», якобы «аннексированных» нашей страной.
Подобные заявления звучат из Таллина со времен распада Советского союза. Как писал kp.ru, эксперты уверены, что территориальные претензии Эстонии к нашей стране не имеют никаких оснований.