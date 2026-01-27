В России назвали провокационными выпадами заявления Эстонии о Печерском районе Псковской области

Абилов напомнил слова министра внутренних дел этой прибалтийской страны Игоря Таро, который осенью прошлого года заявил о «решении многолетней проблемы», с которой он столкнулся еще будучи журналистом. В паспортах двух граждан Эстонии Печорский район, где они родились, «вошел» в состав Эстонской Республики.