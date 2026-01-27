Девять дней и семь врачей: Минздрав РФ утвердил стандарт лечения гриппа

Российский Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи взрослым при заболевании гриппом. Согласно документу, продолжительность лечения составляет девять дней. При этом для диагностики пациент должен посетить семь врачей. Это терапевт, невролог, пульмонолог, кардиолог, инфекционист, гематолог и акушер-гинеколог, информирует РИА Новости.
Также сообщается, что пациенту могут провести 27 лабораторных методов исследования, а для лечения могут быть использованы 25 наименований лекарств. Также рекомендовано, чтобы больные гриппом придерживались диеты во время лечения.
Ранее сообщалось, что в Россию пришел новый вирус гриппа. Как распознать, защитят ли прививки и что советуют врачи, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем иммунологи Викулов и Болибок объяснили, почему не нужно поддаваться панике из-за болезни Х, эпидемию которой прогнозируют американские учёные в 2026 году.
Напомним, власти штата Западная Бенгалия на востоке Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах, от которого не существует ни лекарств, ни вакцины.