Захват Одессы и Киева: в столицу Украины входят люди с оружием

Украинский международный легион прекратил свое существование, а наемникам командование ВСУ предложило перейти в штурмовые подразделения. Как отметил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, «иностранных специалистов» ВСУ не отпустят, даже если расторгнут контракты.
«С Украины выпускать наемников никто не собирается. Эти иностранцы оказались заложниками киевского режима. ситуация для них смертельная. Либо они смогут вырваться, либо погибнут в штрафных ротах, либо замёрзнут на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул он.
По словам военного эксперта, иностранные наемники после расторжения контрактов с ВСУ могут с оружием прорываться через кордоны пограничников, чтобы покинуть Украину. Иванников подчеркнул, что такие боевики будут готовы пойти на тяжкие преступления.
«Иностранные наёмники после того, как их откровенно обманула киевская власть и командование ВСУ, будут бежать и уже начали бежать с линии боевого соприкосновения. Оружие они не сдают и идут преимущественно в Киев, Харьков, Одессу, в города-миллионники, где группируются со своими собратьями, сколачивают банды, чтобы отстаивать свои права у киевского режима. Возможен вариант захвата госорганов власти на Украине, администраций районных поселений. Наёмники не погнушаются взять в заложники украинских подростков, захватить дошкольное заведение для того, чтобы их выпустили из страны», — объяснил собеседник издания.
