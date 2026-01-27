Омские студенты тратят на свою жизнь в среднем 32 тысячи рублей в месяц

Аналитики портала Авито выяснили, что в среднем студенты омских вузов тратят на жизнь 32 тысячи рублей. Деньги идут на базовые потребности в питании, в оплате жилья, транспорта и технику для обучения.
Деньги омских студентов в основном уходят на базовые категории — продукты (58%), жилье (58%), транспорт (38%). Также среди ощутимых статей расходов — кафе и готовая еда (12%), одежда и обувь (11%), техника и софт для учебы (11%) и косметика и уход (11%). На все это 39% студентов тратят до 30 000 рублей в месяц. Еще у 54% уходит от 30 000 до 60 000 рублей. От 60 000 до 100 000 тратят 7%. В среднем по Омску это 32 000 рублей в месяц.
Чаще всего омские учащиеся сокращают расходы на транспорт и такси: 31% нередко выбирают пешие маршруты или общественный транспорт. 27% стараются не есть вне дома, отдавая предпочтение домашней готовке. Также 27% не ходят в платные спортзалы и занимаются дома или льготно по студенческому. 20% экономят на развлечениях, отказываясь от платных мероприятий. Еще 18% экономят на кофе и других напитках навынос. Среди самых популярных способов экономии — скидки и кэшбэки в приложениях и сервисах (80%). 35% закупаются всем необходимым на распродажах. Почти каждый третий (31%) экономит, покупая товары «с рук». 19% сравнивают цены, студенческими скидками пользуются 11%.