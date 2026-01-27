Омские студенты тратят на свою жизнь в среднем 32 тысячи рублей в месяц

Чаще всего омские учащиеся сокращают расходы на транспорт и такси: 31% нередко выбирают пешие маршруты или общественный транспорт. 27% стараются не есть вне дома, отдавая предпочтение домашней готовке. Также 27% не ходят в платные спортзалы и занимаются дома или льготно по студенческому. 20% экономят на развлечениях, отказываясь от платных мероприятий. Еще 18% экономят на кофе и других напитках навынос. Среди самых популярных способов экономии — скидки и кэшбэки в приложениях и сервисах (80%). 35% закупаются всем необходимым на распродажах. Почти каждый третий (31%) экономит, покупая товары «с рук». 19% сравнивают цены, студенческими скидками пользуются 11%.