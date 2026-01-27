Ричмонд
Кнутов назвал ошибку защитников Мадуро при стрельбе из ПЗРК «Игла»

Защитники Венесуэлы во время похищения американскими военными Мадуро произвели не менее двух выстрелов из ПЗРК «Игла-С». Эксперт Кнутов объяснил, почему ни один из выстрелов не попал в цель.

Источник: Аргументы и факты

В Венесуэле находятся до 5 тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла-С», однако при защите президента Николаса Мадуро от похищения американскими военными венесуэльцы могли допустить ошибку, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Напомним, посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров ранее сообщил, что защитники Венесуэлы 3 января, во время похищения американскими военными президента страны Николаса Мадуро, произвели не менее двух выстрелов из разработанного в РФ ПЗРК «Игла-С». Он отметил, что ни одна из «Игл» не попала в цель.

«У венесуэльцев есть до пяти тысяч таких комплексов. Не попасть в цель они могли из-за ряда нюансов, связанных с охлаждением инфракрасной головки комплекса. Нужно своевременно включать эту систему охлаждения для того, чтобы матрица охладилась. Сам комплекс довольно “умный”, поэтому ошибка, вероятно, связана именно с необученностью личного состава», — отметил эксперт.

Кнутов подчеркнул, что сначала необходимо запустить систему охлаждения, подождать несколько секунд, а затем — захватить цель и произвести выстрел.

Ранее эксперт Кнутов рассказал, как советские военные наработки помогают на СВО.

