Долину могут обязать выплатить около 8 млн руб. за привлечение приставов

Ларису Долину могут обязать выплатить почти 8 млн рублей за привлечение приставов к ее выселению. Юрист Александр Хаминский в разговоре с aif.ru оценил эту возможность.
«С момента, как Долиной предъявили постановление о возбуждении исполнительного производства, в течение пяти дней она должна была в добровольном порядке совершить те действия, которые указаны в исполнительном листе, если она не совершает эти действия, то исполнительский сбор в размере 7% с нее взыскивают», — сказал Хаминский.
7% от стоимости квартиры Долиной в 112 млн рублей — это 7,84 млн рублей.
Он напомнил, что исполнительное производство возбудили 12 января, а квартиру Полине Лурье певица передала 19 января.
«То есть, на седьмой день. Пять календарных дней прошло. Но здесь возникает следующий момент — когда Долиной направили это постановление? Его могли отправить не 12 января, а позднее. Она в это время была за пределами России. Вопрос еще в том, как направляли: почтой или заказным письмом», — добавил юрист.
По мнению Хаминского, просрочки могло и не быть.
«Учитывая отправку корреспонденции, даже электронной, нахождение Долиной за границей. К тому же, адвокат Долиной могла уведомить судебных приставов о том, что они готовы передать ключи, и попросить назначить дату. Если приставы назначили датой 19 января, то речи о взыскании исполнительского сбора не будет: как назначили, так и передали», — подытожил Хаминский.
Полина Лурье получила ключи от квартиры Долиной 19 января. Адвокат покупательницы Светлана Свириденко добавила, что Лурье благополучно въехала в квартиру и уже поменяла замки в дверях.