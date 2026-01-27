Апелляционный суд оставил без изменения 28-летний срок бойцу ММА Ахьядову*

Апелляционный военный суд подтвердил обвинительный приговор бойцу смешанных единоборств Ламберду Ахьядову* (внесен в список террористов и экстремистов), оставив без изменения назначенное ему наказание в виде 28 лет лишения свободы.
Как сообщил РИА Новости адвокат осуждённого Денис Сагач, суд лишь внёс незначительные коррективы, сократив срок ограничения свободы после отбытия основного наказания.
Ахьядов* (внесен в список террористов и экстремистов) был признан виновным в убийстве инспектора Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и ряде других преступлений, включая террористическую деятельность. По данным следствия, в канун Нового 2023 года в московском парке «Зарядье» он с ножом напал на сотрудника МАДИ, нанеся ему не менее 15 ударов, от которых потерпевший скончался.
Изначальный замысел Ахьядова* (внесен в список террористов и экстремистов), который, как полагают следователи, состоял в запрещенной в России террористической группировке ИГ** (ИГИЛ** — террористическая организация, запрещенная в РФ), заключался в убийстве полицейского, захвате его оружия и последующей стрельбе по людям. Однако у инспектора МАДИ пистолета не оказалось, что сорвало эти планы, и нападавший был задержан при оказании сопротивления.
* — внесен в список террористов и экстремистов.
** — террористическая организация, запрещенная в РФ.