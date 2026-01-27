Апелляционный суд оставил без изменения 28-летний срок бойцу ММА Ахьядову*

Изначальный замысел Ахьядова* (внесен в список террористов и экстремистов), который, как полагают следователи, состоял в запрещенной в России террористической группировке ИГ** (ИГИЛ** — террористическая организация, запрещенная в РФ), заключался в убийстве полицейского, захвате его оружия и последующей стрельбе по людям. Однако у инспектора МАДИ пистолета не оказалось, что сорвало эти планы, и нападавший был задержан при оказании сопротивления.