В России научились управлять роботизированной рукой с помощью сигналов мозга

В рамках проекта был разработан фотостимулятор — устройство с набором мерцающих светодиодных панелей. Каждая светодиодная панель мигает с подобранной для пользователя определенной частотой. Концентрация внимания на одной из них вызывает в мозге пользователя соответствующий отклик. Специальное программное обеспечение позволяет гибко настраивать параметры частоты, яркости и цвета фотостимулов для каждого пользователя. Кроме того, автором проекта выполнена печать и сборка роботизированной руки-манипулятора, спроектирован блок управления ею. Роборука выполняет команды, распознанные интерфейсом «мозг — компьютер»: перемещается в разных направлениях, открывает и закрывает захват. Управление рукой осуществляется напрямую командами от нейроинтерфейса — в реальном времени выполняется классификация ЭЭГ-сигналов по беспроводному каналу и отправка соответствующих команд на контроллер роборуки.