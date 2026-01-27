В России научились управлять роботизированной рукой с помощью сигналов мозга

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали программно-аппаратный комплекс, позволяющий управлять роботизированной рукой с помощью распознавания реакции мозга конкретного пользователя. Он сможет найти применение в помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Интерфейс «мозг — компьютер» — это технология прямого обмена информацией между мозгом и электронным устройством без необходимости в непосредственном физическом взаимодействии с ним. Интерфейс преобразует сигналы мозга в команды для управления компьютером, протезами и другими устройствами, помогая пациентам с двигательными нарушениями общаться, набирать текст и вызывать помощь. Это важное направление в медицине и нейрореабилитации.
«Разработан программно-аппаратный комплекс, объединяющий все необходимые этапы: регистрацию сигналов с гарнитуры, анализ реакции мозга пользователя на набор частот и составление его “персонального профиля”, настройку фотосимулятора на оптимальные для пользователя частоты, распознавание команд в реальном времени и передача их для управления роботом или другими устройствами», — рассказали в пресс-службе.
Ключевая идея проекта — создание персонализированной системы управления внешними устройствами на основе анализа мозговой активности. Система адаптируется под индивидуальные нейрофизиологические особенности каждого пользователя.
Как объяснил старший преподаватель кафедры систем сбора и обработки данных НГТУ Алексей Козин, система работает на основе SSVEP (steady state visually evoked potentials, устойчивых визуально вызванных потенциалов) — ритмов мозговой активности, возникающих при взгляде на мерцающий источник света. Считывая сформированный таким образом сигнал, она преобразует его в команду.
Об особенностях технологии.
По словам разработчика, традиционные интерфейсы «мозг — компьютер» на основе этого принципа применяют единый набор частот для всех пользователей, хотя реакция мозга на фотостимул у разных людей существенно различается. Поэтому для эффективной работы необходима персонализация интерфейса.
«Реакции каждого человека уникальны. Цель моей работы заключалась в том, чтобы придумать метод, который бы их учитывал. Мы подбираем для каждого пользователя набор из наиболее “отзывчивых” частот, на которые его мозг дает самый сильный и стабильный сигнал. Это значительно повышает скорость, точность и надежность управления», — рассказал Алексей Козин.
В рамках проекта был разработан фотостимулятор — устройство с набором мерцающих светодиодных панелей. Каждая светодиодная панель мигает с подобранной для пользователя определенной частотой. Концентрация внимания на одной из них вызывает в мозге пользователя соответствующий отклик. Специальное программное обеспечение позволяет гибко настраивать параметры частоты, яркости и цвета фотостимулов для каждого пользователя. Кроме того, автором проекта выполнена печать и сборка роботизированной руки-манипулятора, спроектирован блок управления ею. Роборука выполняет команды, распознанные интерфейсом «мозг — компьютер»: перемещается в разных направлениях, открывает и закрывает захват. Управление рукой осуществляется напрямую командами от нейроинтерфейса — в реальном времени выполняется классификация ЭЭГ-сигналов по беспроводному каналу и отправка соответствующих команд на контроллер роборуки.
Проект направлен на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья путем повышения эффективности и доступности интерфейсов «мозг — компьютер» для нейрореабилитации, ассистивных устройств и умной домашней среды. Также возможна их персонализация для игровой индустрии. В будущем разработчик планирует совершенствовать программную часть такого интерфейса.