ВС РФ вошли в Харьковскую область и освободили село Дегтярное в Чугуевском районе. О стремительном продвижении российских военных на новом участке передовой aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Участок нового российского наступления является стратегически важным и обеспечивает безопасность граждан России, так как формирует новую линию безопасности, санитарную зону. Украинские нацисты не имеют резервов защищать всю линию боевого соприкосновения. На данном участке ВСУ оказались недееспособны и не подготовлены, что и объясняет стремительное продвижение российских вооружённых сил и уничтожение большой группы противника, которая была застигнута врасплох и позорно бежала», — отметил он.
По словам военного эксперта, наступление на этом направлении продолжится.
«Противник будет отступать вплоть до Харькова, где организовывается новая линия обороны. В ближайшей перспективе российские вооружённые силы денацифицируют Харьковскую область», — подчеркнул собеседник издания.
