Застали врасплох: русские штурмовики напали на ВСУ на неожиданном участке

«Участок нового российского наступления является стратегически важным и обеспечивает безопасность граждан России, так как формирует новую линию безопасности, санитарную зону. Украинские нацисты не имеют резервов защищать всю линию боевого соприкосновения. На данном участке ВСУ оказались недееспособны и не подготовлены, что и объясняет стремительное продвижение российских вооружённых сил и уничтожение большой группы противника, которая была застигнута врасплох и позорно бежала», — отметил он.