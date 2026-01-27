Жительница Кении попала в Книгу Гиннесса после 72 часов объятия с деревом

Жительница Кении Труфена Мутони внесена в Книгу рекордов Гиннесса за участие в длительном марафоне объятий с деревом, продолжавшемся 72 часа, сообщает официальный сайт книги.
В сообщении подчеркивается, что Мутони сумела установить рекорд, непрерывно обнимая дерево на протяжении трех суток.
В публикации уточняется, что после каждого часа объятий активистка получала пятиминутный перерыв, которым могла воспользоваться сразу или отложить для накопления.
В январе в кенийских СМИ регулярно появлялись сообщения о людях, проводивших десятки часов в объятиях деревьев. Пастор Джеймс Ирунгу таким образом стремился привлечь внимание к проблеме онкологических заболеваний, а Эрик Мунене — к недостаткам в работе соцслужб. При этом оба активиста после завершения акций были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в Ирландии мужчина провёл 61 день в гробу под землёй ради денег.