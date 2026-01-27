Жительница Кении попала в Книгу Гиннесса после 72 часов объятия с деревом

В январе в кенийских СМИ регулярно появлялись сообщения о людях, проводивших десятки часов в объятиях деревьев. Пастор Джеймс Ирунгу таким образом стремился привлечь внимание к проблеме онкологических заболеваний, а Эрик Мунене — к недостаткам в работе соцслужб. При этом оба активиста после завершения акций были госпитализированы.