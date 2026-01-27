В иркутском военном госпитале продолжают ремонтировать оперблок

К работам приступили в декабре прошлого года. При содействии благотворительного фонда «Любимый город» и поддержке строительного сообщества запланировано привести в соответствие действующим нормам две операционные и вспомогательные помещения общей площадью 150 квадратных метров.
«Здесь нет бюджетных средств. Все финансируют неравнодушные жители, представители различных отраслей. Здание построено больше века назад, последний ремонт проводили в 1976-м. За это время многое изменилось, требовались существенные обновления. Благодарим всех горожан, которые внесли свой вклад в общее дело, за участие и оказанную помощь», — прокомментировал депутат Алексей Вепрев.
Заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике администрации Евгений Харитонов рассказал, что в здании полностью заменили окна и двери, капитально отремонтировали систему электроснабжения, предусмотрели резервные мощности для бесперебойного функционирования. Выполнили комплекс мероприятий по обновлению тепло- и водоснабжения, установили новую сантехнику. В ближайшей перспективе — монтаж вентиляции и системы кондиционирования. В работе используют сертифицированные материалы, которые подходят для эксплуатации в условиях стерильности, сообщает пресс-служба городской администрации.
Мэр Иркутска напомнил, что помощь госпиталю неравнодушным городским сообществом оказывается постоянно. Ранее привели в порядок палаты в двух отделениях, меняли окна и двери, приобретали мебель, холодильники, телевизоры.
«С первых дней, когда в госпиталь стали прибывать военнослужащие на восстановление, мы вместе с губернатором региона Игорем Кобзевым и тогда депутатом Законодательного собрания Натальей Дикусаровой решили помогать медицинскому учреждению. У нас есть четкая, отработанная схема помощи землякам “за ленточкой”. Поддержка бойцов, проходящих восстановление после ранений, — не менее важная задача, которую мы решаем сообща. Это пример гражданского мужества иркутян, наше уважение защитникам Отечества», — подчеркнул Руслан Болотов.