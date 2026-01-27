В иркутском военном госпитале продолжают ремонтировать оперблок

«С первых дней, когда в госпиталь стали прибывать военнослужащие на восстановление, мы вместе с губернатором региона Игорем Кобзевым и тогда депутатом Законодательного собрания Натальей Дикусаровой решили помогать медицинскому учреждению. У нас есть четкая, отработанная схема помощи землякам “за ленточкой”. Поддержка бойцов, проходящих восстановление после ранений, — не менее важная задача, которую мы решаем сообща. Это пример гражданского мужества иркутян, наше уважение защитникам Отечества», — подчеркнул Руслан Болотов.