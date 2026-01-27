В Иркутской области стартует программа для учителей с выплатой в 1 млн рублей

Для участия в отборе требуется педагогическое образование (или обучение на старших курсах по этому направлению). Важно, чтобы на момент подачи заявки учитель не жил в том населенном пункте, куда планирует переехать. Исключение — выпускники местных школ, которые хотят вернуться в нее в качестве педагогов.