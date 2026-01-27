Ричмонд
В Иркутской области стартует программа для учителей с выплатой в 1 млн рублей

В 2026 году для программы сняли возрастное ограничение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области начался прием заявлений на участие в программе «Земский учитель». Педагоги, которые переедут работать в села, поселки или малые города с населением до 50 тысяч человек, получат единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.

Для участия в отборе требуется педагогическое образование (или обучение на старших курсах по этому направлению). Важно, чтобы на момент подачи заявки учитель не жил в том населенном пункте, куда планирует переехать. Исключение — выпускники местных школ, которые хотят вернуться в нее в качестве педагогов.

В 2026 году для программы сняли возрастное ограничение — подать заявку теперь могут учителя любого возраста, если они готовы к переезду. Цель программы — обеспечить школы в небольших населенных пунктах квалифицированными кадрами.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области вдвое сократилось число лишенных родительских прав.