В Омске на три часа задержан рейс компании «Победа», вылетающий в столицу

Также с небольшими опозданиями улетели из омской аэрогавани еще четыре самолета.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 января, в Омске на три часа задержался рейс в Москву. Самолет авиакомпании «Победа» должен был вылететь в аэропорт Шереметьево в 7 часов. На данный момент вылет отложен до 10 часов.

Значительным опозданием отметился сегодня рейс авиакомпании «Победа» — пассажирам, вылетающим в Москву, придется провести в омской аэрогавани дополнительных три часа. Также с небольшим опозданием — от 30 до 40 минут —улетели из Омска пассажиры еще 4 рейсов: в Санкт-Петербург (авиакомпания «Россия») и в Москву (авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии»).