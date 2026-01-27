В Омске на три часа задержан рейс компании «Победа», вылетающий в столицу

Значительным опозданием отметился сегодня рейс авиакомпании «Победа» — пассажирам, вылетающим в Москву, придется провести в омской аэрогавани дополнительных три часа. Также с небольшим опозданием — от 30 до 40 минут —улетели из Омска пассажиры еще 4 рейсов: в Санкт-Петербург (авиакомпания «Россия») и в Москву (авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии»).