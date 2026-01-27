ТАСС: в российские загранпаспорта перестанут вписывать детей

Поправки готовятся к закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и налоговому кодексу. Из актов исчезнет упоминание процедуры внесения изменений в загранпаспорт и необходимости платить за это пошлину. Единственное возможное внесение изменений в уже выданный бланк загранпаспорта — это указание в нем детей. При этом такая процедура подходит исключительно для паспортов старого образца, выдаваемых на пять лет, — дополнить данные в биометрическом десятилетнем паспорте физически невозможно.
Как отмечали в МВД России, услуга не пользуется популярностью: за последние пять лет ежегодно за ней обращались порядка 2,5 тыс. человек — то есть не более одного на 900 выданных паспортов. В сравнении с числом заявлений о выдаче детям собственных загранпаспортов доля таких запросов также невелика — 0,43%.
Однако основная причина разработки законопроектов — защита несовершеннолетних россиян от ситуации, когда некоторые страны, особенно недружественные, отказывают им во въезде, не принимая во внимание отметки в родительском паспорте. С 20 января, также из соображений безопасности, несовершеннолетние больше не могут выезжать из РФ по свидетельству о рождении — только по загранпаспорту.