ТАСС: в российские загранпаспорта перестанут вписывать детей

Поправки готовятся к закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и налоговому кодексу. Из актов исчезнет упоминание процедуры внесения изменений в загранпаспорт и необходимости платить за это пошлину. Единственное возможное внесение изменений в уже выданный бланк загранпаспорта — это указание в нем детей. При этом такая процедура подходит исключительно для паспортов старого образца, выдаваемых на пять лет, — дополнить данные в биометрическом десятилетнем паспорте физически невозможно.