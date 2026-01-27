Назван ключевой механизм защиты от риновируса при ОРВИ

Причина обычной простуды — риновирус — начинает проигрывать еще до появления симптомов, если слизистая носа успевает среагировать. К такому выводу пришли исследователи Медицинской школы Йельского университета (признана нежелательной организацией в РФ), изучив ранние механизмы защиты организма.
Риновирус считается самым распространенным возбудителем ОРВИ. Ученые установили, что ключевую роль играет не столько сам вирус, сколько скорость и сила ответа клеток слизистой оболочки носа. Именно здесь формируется первая линия обороны. Если она срабатывает быстро, инфекция подавляется еще на старте. Если реакция ослаблена или запаздывает, вирус распространяется, вызывает воспаление и дыхательные нарушения, пишет Cell Press Blue.
Для изучения процесса исследователи вырастили в лаборатории модель человеческой носовой ткани. В течение четырех недель стволовые клетки слизистой носа культивировали в условиях воздействия воздуха, пока они не сформировали структуру, близкую к настоящей слизистой оболочке дыхательных путей.
Эта модель позволила в реальном времени наблюдать, как тысячи клеток одновременно реагируют на проникновение риновируса. Отдельно изучалось, что происходит при блокировании клеточных сенсоров, отвечающих за распознавание вируса.
Эксперименты показали наличие мощного защитного механизма, основанного на работе интерферонов — белков, подавляющих размножение вирусов. При обнаружении риновируса клетки слизистой носа начинают вырабатывать интерфероны, которые запускают противовирусную защиту не только в зараженных, но и в соседних здоровых клетках. Такая скоординированная реакция резко снижает шансы вируса на распространение.
Когда эту реакцию искусственно подавляли, риновирус быстро заражал значительно большее количество клеток и наносил выраженный ущерб ткани. Быстрый запуск интерферонового ответа, напротив, позволял локализовать инфекцию на ранней стадии даже без участия клеток иммунной системы.
Авторы исследования отмечают, что лабораторная модель не воспроизводит всего разнообразия клеток, присутствующих в организме человека. В реальных условиях к очагу инфекции дополнительно привлекаются иммунные клетки, усиливающие защиту. Изучение их роли, а также влияния факторов среды в носовых ходах и дыхательных путях ученые называют следующим шагом в понимании того, почему одни люди переносят простуду легко, а другие — тяжело.
