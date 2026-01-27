Назван ключевой механизм защиты от риновируса при ОРВИ

Авторы исследования отмечают, что лабораторная модель не воспроизводит всего разнообразия клеток, присутствующих в организме человека. В реальных условиях к очагу инфекции дополнительно привлекаются иммунные клетки, усиливающие защиту. Изучение их роли, а также влияния факторов среды в носовых ходах и дыхательных путях ученые называют следующим шагом в понимании того, почему одни люди переносят простуду легко, а другие — тяжело.