В нацпарке «Башкирия» обнаружили отпечатки удивительного зверя

Инспекторы национального парка «Башкирия» прошли береговые участки, отметили свежие следы околоводных животных. Среди обнаруженных следов — отпечатки выдры.

Источник: телеграм-канал / нацпарка «Башкирия»

«Иногда она ползает на брюхе, отталкиваясь лапами, и оставляет такую вот волнистую цепочку на снегу», — пояснили специалисты, иллюстрируя свое сообщение соответствующим фото.

Зимой выдра активно охотится, перемещается вдоль незамерзающих участков воды, часто выбирает один и тот же маршрут между укрытиями и местами кормёжки. Ест в основном рыбой.

«Её жизнь тесно связана с чистой водой и богатой кормовой базой, поэтому встретить следы выдры — хороший знак для экосистемы», — подытожили в нацпарке «Башкирия».