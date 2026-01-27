В нацпарке «Башкирия» обнаружили отпечатки удивительного зверя

«Иногда она ползает на брюхе, отталкиваясь лапами, и оставляет такую вот волнистую цепочку на снегу», — пояснили специалисты, иллюстрируя свое сообщение соответствующим фото.
Зимой выдра активно охотится, перемещается вдоль незамерзающих участков воды, часто выбирает один и тот же маршрут между укрытиями и местами кормёжки. Ест в основном рыбой.
«Её жизнь тесно связана с чистой водой и богатой кормовой базой, поэтому встретить следы выдры — хороший знак для экосистемы», — подытожили в нацпарке «Башкирия».