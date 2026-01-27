В Белом доме разгорелся спор об атаке на Иран: США планируют точечные удары

Американские власти могут принять решение о военной операции в Иране. В Белом доме рассматривают вариант нанесения отдельных ударов по местным чиновникам, которые, согласно позиции США, виновны в гибели протестующих. Об этом пишет Middle East Eye со ссылкой на госслужащего из Ирана.
По данным источника, Вашингтон может нанести серию ударов уже на этой неделе. Однако официально эта информация не подтверждена.
Экс-разведчик из США рассказал, что Белый дом на текущий момент, вероятно, не отказался от идеи смены власти в Иране. По его данным, Вашингтон уже нарастил поставки ракет-перехватчиков.
Между тем американский авианосец Abraham Lincoln прибыл в зону Индийского океана. По данным командования ВС США, он будет содействовать стабильности ситуации на Ближнем Востоке.