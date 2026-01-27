В Белом доме разгорелся спор об атаке на Иран: США планируют точечные удары

Американские власти могут принять решение о военной операции в Иране. В Белом доме рассматривают вариант нанесения отдельных ударов по местным чиновникам, которые, согласно позиции США, виновны в гибели протестующих. Об этом пишет Middle East Eye со ссылкой на госслужащего из Ирана.