Родители негативно высказались об оценках поведения в аттестатах

Эксперт рассказала о мнении родителей по поводу введения оценок за поведение в школах.
Родители, чьи дети задействованы в проекте с оценками за поведение, введенном в России, негативно отнеслись к внесению этих оценок в аттестат. Об этом сообщила главный специалист Института изучении детства, семьи и воспитания Марина Конева.
«Более 25% родителей (законных представителей) обучающихся считают, что нужно вносить оценку поведения в аттестат, более 49% считают, что нет, затруднились ответить на вопрос более 24%», — рассказала Конева в интервью с «ТАСС». Она отметила, что педагоги общеобразовательных учреждений считают необходимым отражать оценку поведения учащихся в аттестате. Эксперт подчеркнула, данный проект реализуется с целью анализа поведения школьников и «не носит репрессивного характера».
Конева добавила, что при выявлении отклонений в поведении с учащимися будут проводится профилактические работы. В данное время проект находится на стадии рассмотрения.
Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил школам отчислять учеников за неисправленную неудовлетворительную оценку по поведению. Он отметил, что отчисление должно применяться в крайних случаях за выходящие за рамки проступки. Инициатива разрабатывается в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина.