Родители негативно высказались об оценках поведения в аттестатах

«Более 25% родителей (законных представителей) обучающихся считают, что нужно вносить оценку поведения в аттестат, более 49% считают, что нет, затруднились ответить на вопрос более 24%», — рассказала Конева в интервью с «ТАСС». Она отметила, что педагоги общеобразовательных учреждений считают необходимым отражать оценку поведения учащихся в аттестате. Эксперт подчеркнула, данный проект реализуется с целью анализа поведения школьников и «не носит репрессивного характера».