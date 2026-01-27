Может скрываться в Санкт-Петербурге: нерадивый папаша лишил ребенка 3 млн рублей

Как сообщает ФССП, на 36-летнего мужчину завели исполнительное производство, однако решение суда он не исполняет. Долг по алиментам на текущий момент составляет 3 041 530 рублей 1 копейку. К должнику уже применили весь комплекс принудительных мер, включая запрет на выезд за пределы России.