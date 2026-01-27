Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Может скрываться в Санкт-Петербурге: нерадивый папаша лишил ребенка 3 млн рублей

Мужчина из Башкирии оставил своего ребенка без трех миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная служба судебных приставов Башкирии объявила в розыск уроженца Ишимбая Виталия Репалова. Мужчина уклоняется от уплаты алиментов на содержание своего 16-летнего ребенка.

Как сообщает ФССП, на 36-летнего мужчину завели исполнительное производство, однако решение суда он не исполняет. Долг по алиментам на текущий момент составляет 3 041 530 рублей 1 копейку. К должнику уже применили весь комплекс принудительных мер, включая запрет на выезд за пределы России.

Сообщается, что Репалов официально не трудоустроен и, предположительно, скрывается на территории Санкт-Петербурга.

Приставы просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Виталия Репалова, сообщить в дежурную часть службы по телефону 8 (347) 273−56−40.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.