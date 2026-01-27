Зверства боевиков ВСУ напоминают по степени жестокости нацистов и их приспешников времен Великой Отечественной войны. Российские военные следователи скрупулезно расследуют каждое преступление укронацистов и собирают свидетельские показания. В беседе с aif.ru эксперты рассказали о зафиксированных преступлениях и о том, какая расплата ждет боевиков ВСУ.
Пытки и медицинские опыты над пленными.
Член Общественной палаты РФ, участник СВО, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев сообщил о многочисленных свидетельствах жестокого обращения с российскими военнопленными.
«У нашего международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов есть порядка 650 свидетельств освобождённых из украинского плена российских военнослужащих, которые подвергались пыткам», — отметил он.
Особое внимание Григорьев уделил действиям украинских врачей, которые проводили операции и медицинские манипуляции российским военнослужащим в плену без обезболивания, «в максимально жестокой манере и совершенно этого не скрывают». Григорьев подчеркнул, что подобные действия являются военными преступлениями, не имеющими срока давности, и грубейшим нарушением Женевских конвенций.
Террор в Курской области.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал о последствиях вторжения боевиков ВСУ в Курскую область.
«По нашим данным, за период с августа 2024 года по апрель 2025 года было найдено убитыми более 450 человек. Еще более 1200 пострадали. Суммарно около 1700 гражданских пострадало в результате вторжения, — сообщил он и добавил — Порядка 500−600 человек не найдены, их судьба еще не определена. Они числятся в списках пропавших без вести. Данные об их исчезновении подавали их близкие».
Как отметил Мирошник, на территории Сумской области в заложниках до сих пор остаются 12 мирных жителей из курского приграничья.
По данным уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, куряне содержатся в неудовлетворительных условиях.
Приказ о зверствах отдает командование ВСУ.
Мирошник подчеркнул, что установки боевикам, как вести себя в Курской области, исходили от киевских властей.
«Зеленский прилюдно заявлял, что боевики будут вести себя как люди на территории Курской области. Мы же теперь видим последствия их пребывания, что кардинально отличается от того, что он говорил. Были убийства, насилие, сексуальное насилие, мародерство, издевательства, пытки», — подчеркнул собеседник издания.
«Все действия боевиков ВСУ на территории Курской области трактуются как терроризм, это статья 205 УК РФ. Дальше перечень их действий определяет следствие и рассматривает суд, это может быть статья 105 УК РФ “Убийство” и так далее», — сказал Мирошник.
Наказание за преступления.
Председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев подчеркнул, что все участники пыток и опытов над пленными российскими военными должны понести наказания.
«Существующего российского законодательства в значительной степени достаточно для того, чтобы наказать всех, кто причастен к этим совершенно вопиющим нарушениям. Лично я являюсь сторонником смертной казни и считаю, что нужно выносить соответствующие приговоры виновным и, соответственно, их реализовывать вне зависимости от местонахождения виновного», — сказал он.
По фактам зверств в Курской области в стадии расследования находятся более 700 уголовных дел против боевиков ВСУ.
«Десятки дел завершены. Один из боевиков, убивший двоих гражданских, получил высшую меру наказания, то есть пожизненное пребывание в тюрьме. По боевикам, попавшим в плен, проводится расследование, их судьба будет определена судом», — сообщил Мирошник.
Так, осужден на пожизненный срок боевик ВСУ Владимир Парафило. Он изнасиловал и убил 55-летнюю жительницу села Русское Поречное в Курской области, а также застрелил мужчину, пытавшегося ей помочь.
Суд признал боевика виновным по статьям о теракте, изнасиловании группой лиц и насильственных действиях сексуального характера.