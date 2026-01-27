Пытатели в белых халатах: раскрыта страшная тайна ВСУ

«По нашим данным, за период с августа 2024 года по апрель 2025 года было найдено убитыми более 450 человек. Еще более 1200 пострадали. Суммарно около 1700 гражданских пострадало в результате вторжения, — сообщил он и добавил — Порядка 500−600 человек не найдены, их судьба еще не определена. Они числятся в списках пропавших без вести. Данные об их исчезновении подавали их близкие».