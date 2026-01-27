Психолог Хорс назвал главную причину разводов

«Расстаются чаще всего из-за конфликтов и нежелания работать со своими отрицательными эмоциями. Разрыв часто происходит из-за разницы в мировоззрениях. Например, если человек, вступая в отношения, думает, что в паре не должно быть конфликтов и они всегда должны жить мирно, тогда любой конфликт, которые в семейной жизни неизбежны, будет вызывать боль. И эта боль будет отталкивать людей друг от друга. Есть и другая ситуация, когда люди в паре считают, что могут поссориться, а потом — снова помириться. Если у двоих людей в паре такое мировоззрение, то они сегодня покричат, а завтра — возьмутся за руки и пойдут гулять. Вот в чем разница», — пояснил эксперт.