Психолог Хорс назвал главную причину разводов

Расставания чаще происходят не из-за разницы в возрасте или социального статуса, а из-за разницы мировоззрений, сообщил в беседе с aif.ru практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс.
«Расстаются чаще всего из-за конфликтов и нежелания работать со своими отрицательными эмоциями. Разрыв часто происходит из-за разницы в мировоззрениях. Например, если человек, вступая в отношения, думает, что в паре не должно быть конфликтов и они всегда должны жить мирно, тогда любой конфликт, которые в семейной жизни неизбежны, будет вызывать боль. И эта боль будет отталкивать людей друг от друга. Есть и другая ситуация, когда люди в паре считают, что могут поссориться, а потом — снова помириться. Если у двоих людей в паре такое мировоззрение, то они сегодня покричат, а завтра — возьмутся за руки и пойдут гулять. Вот в чем разница», — пояснил эксперт.
Хорс добавил, что очень важно сойтись именно на базе мировоззрений, а при необходимости — идти на компромисс.
«Еще одна ситуация, когда мужчина убежден, что женщина должна его беспрекословно слушаться, а она, наоборот, считает, что имеет право на свое мнение и может не слушаться. Если они категоричны в этих убеждениях, то неважно, какой у них возраст, сколько зарабатывают и так далее, они будут постоянно ссориться на базе этого мировоззрения», — отметил специалист.
По словам психолога, у пары больше шансов на долгие отношения при готовности идти на компромисс.
Ранее психолог Хорс сообщил, что Лепс и Киба расстались не из-за разницы в возрасте.