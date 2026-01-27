Life.ru узнал, что нужно сказать начальнику при опоздании на работу в снегопад

Сильный снегопад нередко воспринимается работодателями как уважительная причина, так как связан с обстоятельствами непреодолимой силы: ухудшением дорожной обстановки, транспортным коллапсом, задержками общественного транспорта и даже физической невозможностью быстро передвигаться пешком.
Эти факторы делают невозможным своевременное прибытие сотрудника на рабочее место даже при наличии должной осмотрительности и заблаговременного планирования маршрута.
Владислав Быханов.
Управляющий партнёр кадровой компании CORNERSTONE.
Эксперт добавил, что работодателей нередко не радует и общее состояние сотрудников, которые добираются на работу с большим трудом.
«Сотрудники в такое время порой приезжают только к обеду и уже уставшие, потому что пробирались через сугробы и стояли в очередях. Им уже не до работы, они уже взвинченные», — подчеркнул он.
При этом Быханов отметил, что многое зависит от внутренних правил компании. Если же руководство не принимает погодные условия всерьёз, сотруднику стоит действовать заранее и грамотно защищать свою позицию.
«Важно сразу же предупредить руководство о вероятной задержке, пояснив ситуацию и предложив варианты компенсации пропущенного рабочего времени — например, работу из дома или перенос части задач. Также рекомендуется предоставить доказательства: справки из метеослужбы, документы от транспортных компаний о задержках рейсов, фотографии автомобиля, закопанного в сугроб, либо иные подтверждения транспортного коллапса. Дополнительным аргументом могут стать свидетельства очевидцев — коллег или соседей», — пояснил эксперт.
Отдельное внимание собеседник Life.ru уделил работникам режимных объектов. В ряде подобных организаций к опозданиям относятся строже, особенно на предприятиях с жёстким пропускным режимом.
«В таких организациях соблюдение трудовой дисциплины значительно важнее, любые нарушения рассматриваются строже. Поэтому рекомендуется заранее обсуждать с руководством способы минимизации рисков опозданий и порядок действий в чрезвычайных ситуациях», — подчеркнул Быханов.
В завершение специалист отметил, что сильный снегопад может быть веской причиной опоздания, но каждая ситуация рассматривается индивидуально. По его словам, своевременное предупреждение, сбор доказательств и конструктивный диалог с работодателем помогают избежать дисциплинарных взысканий, а при возможности стоит заранее договариваться о временном переходе на дистанционный формат работы.
Ранее Life.ru писал, что мощный снегопад может парализовать работу московских аэропортов. Росавиация предупредила о возможных задержках и отменах рейсов с 27 по 29 января из-за метели и гололёда. Пассажирам советуют заранее проверять расписание и быть готовыми к изменениям.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.