Умирали от голода, но не тронули зерно: подвиг учёных блокадного Ленинграда

27 января — это особая дата для нашей страны. В этот день мы вспоминаем подвиги прабабушек и прадедушек, которые давали отпор фашистской Германии. Потому что именно 27 января 1944 года состоялось снятие блокады Ленинграда. В общей сложности немцы держали город в плену 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. И много в этот период было совершено героических поступков не только среди обычных людей, но и среди учёных, военных, инженеров, людей искусства. Например, мы рассказывали, как во время блокады бились за жизнь каждого животного из Ленинградского зоопарка.