УрФУ: воздушные пустоты в растворе снижают сейсмостойкость зданий

«Моделирование показало, что пустоты на верхнем участке соединительных элементов — муфт — действуют как сильные концентраторы напряжений, ускоряют растрескивание бетона, увеличивают пластическую деформацию в арматурных стержнях и в конечном счете ухудшают целостность конструкции. Расчеты также показали, если на верхнем участке муфты не будет хватать 30% раствора, несущая способность колонны каркаса здания снижается на 31,63% Так, при наличии даже 10% воздушных пустот в строительном растворе коэффициент пластичности (критически важный показатель сейсмостойкости зданий) снижается минимум на 26%», — рассказали там.