УрФУ: воздушные пустоты в растворе снижают сейсмостойкость зданий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) выяснили, что даже небольшие воздушные пустоты в высокопрочном растворе, соединяющем сборные железобетонные конструкции, снижают сейсмостойкость зданий. При 30% незаполненного объема соединительных элементов несущая способность колонны каркаса падает на 31,63%, а при 10% пустот — коэффициент пластичности снижается минимум на 26%, сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций УрФУ.
«Моделирование показало, что пустоты на верхнем участке соединительных элементов — муфт — действуют как сильные концентраторы напряжений, ускоряют растрескивание бетона, увеличивают пластическую деформацию в арматурных стержнях и в конечном счете ухудшают целостность конструкции. Расчеты также показали, если на верхнем участке муфты не будет хватать 30% раствора, несущая способность колонны каркаса здания снижается на 31,63% Так, при наличии даже 10% воздушных пустот в строительном растворе коэффициент пластичности (критически важный показатель сейсмостойкости зданий) снижается минимум на 26%», — рассказали там.
Исследование сосредоточено на дефектах заполнения раствора в муфтовых соединениях арматуры типа GSC — технологии, широко применяемой при сборке железобетонных каркасов. Такие пустоты возникают из-за нарушений при заливке раствора и часто остаются скрытыми, но уже на ранних этапах эксплуатации приводят к образованию трещин и ускоренному износу стали под нагрузкой, особенно во время землетрясений.
Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Computer Modeling in Engineering Sciences. Ученые подчеркивают, что переход на быстросборное строительство требует усиленного контроля качества соединений, в частности обязательной проверки полноты заполнения муфт. Без этого даже современные высокопрочные материалы не гарантируют устойчивости зданий в сейсмоопасных регионах.