Стало известно о резком сокращении запасов газа в хранилище Прибалтики

Объем газа в Инчукалнском подземном хранилище, которое остается единственным ПХГ в странах Балтии, сократился до уровня ниже 33% от общей вместимости. Об этом сообщили в российской энергетической компании.

По состоянию на 25 января заполненность Инчукалнского хранилища составляет менее трети. Данные приводятся со ссылкой на Gas Infrastructure Europe и латвийского оператора газотранспортной системы и ПХГ Conexus Baltic Grid.

В компании также отметили, что в прошлом году аналогичный уровень запасов был зафиксирован значительно позже — лишь 21 апреля, после завершения сезона отбора газа. Это указывает на более высокие темпы сокращения резервов в текущем отопительном сезоне.

Там также предупредили, что дальнейшее снижение объемов газа в Инчукалнском ПХГ может привести к серьезным трудностям с обеспечением стабильных поставок в Эстонию, Латвию, Литву и Финляндию. Дополнительным фактором риска остается устойчивая холодная погода в регионе.

На этом фоне 26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. До 1 марта страны союза должны подготовить национальные планы по диверсификации импорта газа. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена представить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

В Кремле ранее заявляли, что отказ ЕС от поставок из России привел не к освобождению от зависимости, а к формированию новой — от Соединенных Штатов.

Читайте также: Москва закрыла вопрос о границе с Эстонией из-за позиции Таллина.

