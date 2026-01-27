Ричмонд
Почти 40% работающих омичей являются отчаянными карьеристами

При этом к командным игрокам, для которых важнее результаты всего коллектива, себя отнесли 54% жителей региона.

Источник: Комсомольская правда

Опрос, проведенный порталом SuperJob, выявил, что 40% работающих омичей хотели бы выделяться на фоне коллег. А 54% омских работников считает более важными результаты всего коллектива.

Омские мужчины чаще омичек признавались, что им важнее индивидуальные достижения (44 и 37% соответственно), хотя командных игроков и среди представителей сильного пола все же больше, чем индивидуалистов (51%). С увеличением возраста опрошенных число ориентированных на командный успех среди них растет, а число стремящихся выделиться на фоне коллег снижается. А вот с увеличением уровня дохода ситуация диаметрально противоположная: чем выше зарплата, тем меньше важны индивидуальные результаты и больше — командные. Отчасти это связано с тем фактом, что среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц больше руководителей.