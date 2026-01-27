Почти 40% работающих омичей являются отчаянными карьеристами

Омские мужчины чаще омичек признавались, что им важнее индивидуальные достижения (44 и 37% соответственно), хотя командных игроков и среди представителей сильного пола все же больше, чем индивидуалистов (51%). С увеличением возраста опрошенных число ориентированных на командный успех среди них растет, а число стремящихся выделиться на фоне коллег снижается. А вот с увеличением уровня дохода ситуация диаметрально противоположная: чем выше зарплата, тем меньше важны индивидуальные результаты и больше — командные. Отчасти это связано с тем фактом, что среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц больше руководителей.