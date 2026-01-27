В Омске ДТП на Красном Пути создали гигантскую пробку утром 27 января

Причиной пробки стали ДТП. Так, одна из аварий случилась в среднем ряду на пересечении улиц Красный Путь и Кемеровская. Заблокировано движение сразу по двум полосам. Ещё одно ДТП зафиксировано у остановки «Городок Водников». Автомобилисты отмечают, что пробки на этом участке возникают уже второй день подряд.