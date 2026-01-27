Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске ДТП на Красном Пути создали гигантскую пробку утром 27 января

Заторы также зафиксированы и на других улицах.

Источник: Om1 Омск

В Омске сегодня утром, 27 января, образовалась гигантская пробка на улице Красный Путь. По данным сервиса 2ГИС, затор начинается ещё от СибАДИ на проспекте Мира и тянется вдоль улицы Красный Путь до пересечения с Интернациональной.

Причиной пробки стали ДТП. Так, одна из аварий случилась в среднем ряду на пересечении улиц Красный Путь и Кемеровская. Заблокировано движение сразу по двум полосам. Ещё одно ДТП зафиксировано у остановки «Городок Водников». Автомобилисты отмечают, что пробки на этом участке возникают уже второй день подряд.

Также в Омске затруднено движение по центральным улицам. Стоят выезды к мостам с Левобережья, а также проспект Маркса, улицы Фрунзе, Герцена и ряд других. Сервис 2ГИС оценивает ситуацию на дорогах на 6 баллов.