Стас Пьеха неожиданно рассказал, кем может стать его 11-летний сын

Певец Стас Пьеха признался, что пока не может предсказать, какую профессию выберет его 11-летний сын Петр. Об этом артист рассказал в интервью kp.ru.
По словам Пьехи, он не уверен, что мальчик пойдет по его стопам и свяжет жизнь с музыкой. При этом бывшая супруга певца Наталия Горчакова, как отметил артист, склоняется к тому, чтобы ребенок стал артистом.
Сам Пьеха подчеркнул, что не намерен давить на сына и относится к этому вопросу спокойно. Он заявил, что не станет ругать Петра за возможные пропуски занятий, однако считает важным, чтобы ребенок получил знания, которые действительно пригодятся ему в жизни и будут иметь практическую ценность.
Ранее, в ноябре 2025 года, Стас Пьеха в интервью «Газете.Ru» рассказывал о личной жизни. Тогда 45-летний артист отметил, что не состоит в отношениях, и поделился своим представлением об идеальной спутнице. По его словам, для него важна естественность во внешности — без чрезмерного увлечения косметологическими процедурами и с натуральным цветом волос.
