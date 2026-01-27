Мария Аронова вышла на сцену и опровергла слухи о проблемах со здоровьем

Ранее Life.ru писал, что в Сети распространились сообщения о серьёзных проблемах со здоровьем Марии Ароновой. Директор актрисы Наталья Дмитрюкова назвала эту информацию фейком и подчеркнула, что артистка активно гастролирует и играет спектакли практически без пауз. Только за последние дни Аронова выступила в Екатеринбурге, Кирове и Ижевске, а затем отправилась в Санкт-Петербург.