Мария Аронова вышла на сцену и опровергла слухи о проблемах со здоровьем

Народная артистка России Мария Аронова прокомментировала появившиеся в Сети тревожные сообщения о её самочувствии. Актриса заявила, что чувствует себя хорошо, несмотря на слухи о якобы серьёзных проблемах с её здоровьем.

Источник: Life.ru

В беседе с РИА «Новости» Аронова подчеркнула, что с ней всё в порядке и причин для беспокойства нет. Она отметила, что продолжает активно работать и выходить на сцену, несмотря на появившиеся спекуляции.

Вечером в понедельник актриса сыграла одну из главных ролей в спектакле «Мадемуазель Нитуш» на сцене Театра имени Евгения Вахтангова. Зрители после показа отметили её энергию, харизму и яркую игру, а сама постановка длилась почти четыре часа, собрав полный зал.

Ранее Life.ru писал, что в Сети распространились сообщения о серьёзных проблемах со здоровьем Марии Ароновой. Директор актрисы Наталья Дмитрюкова назвала эту информацию фейком и подчеркнула, что артистка активно гастролирует и играет спектакли практически без пауз. Только за последние дни Аронова выступила в Екатеринбурге, Кирове и Ижевске, а затем отправилась в Санкт-Петербург.

Больше новостей об искусстве, театре и кино — читайте в разделе «Культура» на Life.ru.