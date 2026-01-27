Ричмонд
В Иркутске совершил аварийную посадку самолет с пассажирами

Источник: Российская газета

Авиационный инцидент произошел 26 января. Самолет, направлявшийся в Бодайбо, развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту столицы Приангарья. По предварительным данным, причиной происшествия стала техническая неисправность.

Судно, на борту которого находились 31 пассажир и четыре члена экипажа, приземлилось благополучно, никто не пострадал.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Речь может идти о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.