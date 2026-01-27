Новые экостандарты: что изменится для бизнеса в Алматы

Во встрече приняли участие аким Жетысуского района Ляззат Жылкыбаева, представители государственных органов, управлений городского акимата, предприниматели района, а также сотрудники природоохранной полиции.
Основной акцент был сделан на практическое понимание новых экологических требований по правилам охраны атмосферного воздуха и механизмах их поэтапного внедрения. Предприниматели получили возможность задать интересующие вопросы и обсудить потенциальные риски.
Руководитель управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адилбаев подчеркнул, что встреча носит исключительно разъяснительный характер.
«Наша задача — донести логику новых экологических требований, объяснить, почему они вводятся и как бизнесу работать без рисков и штрафов. Речь не идет о давлении, дело в поэтапном наведении порядка в сфере выбросов», — отметил он.
Напомним, что в рамках реализации статьи 206 Экологического кодекса РК акиматом города Алматы разработаны правила охраны атмосферного воздуха, которые 30 декабря 2025 года были утверждены маслихатом города.
Документ охватывает четыре ключевых блока: регулирование эксплуатации автотранспорта, экологические требования к объектам III категории, организацию зоны с низким уровнем выбросов, а также мониторинг, цифровизацию и реагирование при неблагоприятных метеоусловиях.
В Жетысуском районе по результатам мониторинга функционируют 213 объектов общественного питания, коммерческих бань и СТО, а также 76 промышленных предприятий, из них 51 объект 3-й категории, которые в совокупности формируют значимую нагрузку на атмосферный воздух.
«С текущего года предусмотрен постоянный мониторинг соблюдения экологических требований. Важно уже сейчас оценить используемое топливо и оборудование и запланировать переход на более экологичные решения. Мы рассчитываем на ответственный и осознанный подход бизнеса», — резюмировал Серик Адилбаев.