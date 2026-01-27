Названо число россиян с непогашенной ипотекой: поставлен новый рекорд

В России по результатам 2025 года поставлен новый рекорд по числу граждан с непогашенной ипотекой. Так, количество заемщиков составило 11 миллионов человек. Соответствующими данными поделился директор по риск-менеджменту методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро Николай Филиппов, пишет РИА Новости.
Он уведомил, что рост числа граждан с ипотекой связан с введением программ льготного кредитования. Эксперт отметил, что размер ипотечного портфеля вышел на пик к 2023−2024 годам.
«Сформированный рынком ипотечный портфель находится на рекордно высоком уровне: на конец 2025 года он составляет 23,15 триллиона рублей», — поделился Николай Филиппов.
Некоторым категориям граждан в 2026 году стало труднее получить микрозаймы. МФО теперь должен ориентироваться только на официальные документы о заработке или данные Росстата о среднем доходе в регионе.