Названо число россиян с непогашенной ипотекой: поставлен новый рекорд

В России по результатам 2025 года поставлен новый рекорд по числу граждан с непогашенной ипотекой. Так, количество заемщиков составило 11 миллионов человек. Соответствующими данными поделился директор по риск-менеджменту методологии и дата-аналитике Объединённого кредитного бюро Николай Филиппов, пишет РИА Новости.