Главный тренер омского «Авангарда» высказался о двух новых игроках

Ситуация для ребят будет непростой, так как они присоединяются к команде поздно. В любой лиге, будь то НХЛ или другая, новичкам нелегко из-за новых партнеров и системы. Но это приятный вызов, так как они приходят в классный клуб с хорошим отношением.