Главный тренер омского «Авангарда» высказался о двух новых игроках

Я ребят пока лично не знаю, но с нетерпением жду, когда они присоединятся к команде. Алексей Сопин проделал огромную работу, чтобы заполнить пробелы в команде. Теперь всё зависит от новых игроков, их силы и адаптации. Задача команды — помочь им освоиться как можно быстрее.
Ситуация для ребят будет непростой, так как они присоединяются к команде поздно. В любой лиге, будь то НХЛ или другая, новичкам нелегко из-за новых партнеров и системы. Но это приятный вызов, так как они приходят в классный клуб с хорошим отношением.
Я не могу сказать, что полностью понимаю, кого мы получаем, так как лично еще не знаком с игроками. Нужно личное взаимодействие, чтобы увидеть, как они будут реагировать на ситуацию.
Мы ждем новых игроков с нетерпением. Тренеры готовы обучать их системе, но важно не давить на них, особенно в первые недели. Идеально они себя показывать не будут, это нормально. Ошибки и неточности — часть процесса адаптации.
Основная идея этих обменов — помощь команде в регулярном сезоне, плей-офф и будущем.
Напомним, Кирилл Пилипенко подписал контракт с «Авангардом» после расторжения с «Северсталью». Алексей Сопин отметил, что Пилипенко какое-то время был без игровой практики.
Кирилл Долженков, 21-летний нападающий, переходит из ЦСКА в «Авангард» в результате обмена на Клима Костина.
Пилипенко прибыл в Омск утром 27 января, а Долженкова ждут 28 января.