Чужие дети: как живут семьи из Приморья после подмены младенцев в роддоме

Два мальчика, появившиеся на свет в роддоме Лесозаводска Приморского края, спустя 27 лет узнали, что все это время росли в чужих семьях. Сергея и Андрея перепутали в день рождения.
Когда страшная правда вскрылась, Андрей переехал жить к новым родителям, а Сергей закрылся в себе и перестал общаться с родными.
Что сейчас намерены делать семьи и как давняя ошибка сказывается на их жизни сейчас — в материале aif.ru.
«У младенцев бирки с одной фамилией».
В декабре 1989 года Наталья Степанова и Галина Москалькова лежали в одной палате в роддоме Лесозаводска. Сыновей они родили в один день. Врачи принесли им детей с одинаковыми бирками — на них была указана одна и та же фамилия одной из мам.
Тогда медики успокоили матерей, что ошибка только на бирках, а детей им выдали правильно. Лишь спустя 27 лет страшная правда вылезла наружу.
Наталья Степанова тогда рассказала в одной из программ на федеральном телеканале, что все эти годы у нее были сомнения. Сергей не был похож ни на кого из родственников. Она рассказала, что в один из дней вбила в социальных сетях дату рождения сына и место жительства и нашла несколько мужчин. Фотография одного из них оказалась до боли знакомой.
Женщина показала фотографию некого Андрея еще одному своему сыну. Тот подумал, что мама показывает ему отца в молодости. Сходство было поразительным.
Позже Наталья нашла маму Андрея и узнала в ней женщину, с которой много лет назад лежала в одной палате роддома.
Когда родственники с обеих сторон узнали правду, мужчины, которых поменяли в детстве, отреагировали по-разному. Андрей переехал к новой семье, чем несколько обидел Галину, которую долгие годы считал своей настоящей мамой. А Сергей замкнулся в себе и почти перестал общаться с обеими семьями.
Семьи требуют компенсацию в 30 миллионов.
Страшные догадки обеих семей подтвердили генетические экспертизы. Последние несколько лет они пытаются получить компенсацию в размере 30 млн рублей — по 3 млн на каждого из пострадавших, среди которых не только Сергей и Андрей, но и их мамы, папы, братья, сестры, бабушки.
Адвокат семей Александр Зорин рассказал, что в ближайшее время они намерены обратиться в Верховный суд.
«Мы прошли суды по установлению отцовства. Было установлено, что они неродные дети в своих семьях, им заменили документы. Потом мы обратились в суд для получения компенсации за вред, причиненный работниками медицинского учреждения. Тверской районный суд Москвы отказал нам в удовлетворении требований, указав, что не было в законодательстве СССР понятия “моральный вред”. Позже Мосгорсуд согласился с этим решением. 22 января Второй кассационный суд общей юрисдикции тоже оставил решение в силе. Сейчас мы намерены обратиться в Верховный суд», — отметил специалист.
Адвокат подчеркнул, что моральный вред возник не в 1989 году, а в момент его осознания, то есть спустя много лет.
«Несправедливо лишать жертв ошибок советской системы права на защиту. Люди фактически жили не со своими родными детьми, а с подселенцами, представляете, какой это для них крах. Сергей рассказывал, что семьи у них после этого распались. Это настоящая семейная драма», — отметил эксперт.
Доследственную проверку по данному факту также организовал СК по Приморскому краю.
Сейчас подмены в роддоме исключены.
Новорожденные в современных роддомах постоянно находятся с мамами, поэтому риск покинуть медучреждение с чужим ребенком минимален, подчеркнула в разговоре с aif.ru акушер-гинеколог Анастасия Дергачева.
«Раньше подобные истории, действительно, были возможны. Во время СССР и около 10 лет после распада мамы и дети в роддомах находились в разных отделениях. Детей клали в один кюветик и развозили по палатам к мамам, а потом их снова забирали одной гурьбой и везли обратно в детское отделение», — рассказала врач.
Позже появилась новая тенденция, при которой детей сразу после рождения стали оставлять в поле зрения мамы. Сейчас малышей осматривают недалеко от роженицы.
«Его осматривают прямо перед ней, делают необходимые процедуры, капают в глазки антибактериальным средством, взвешивают, измеряют и так далее, а затем — кладут маме на грудь. Это все происходит в пределах одного родильного зала, что исключает риск перепутать детей. Потом их вместе переводят в палату», — добавила врач.
Акушер подчеркнула, что малышам также надевают специальную бирку на руку с фамилией их мамы.
