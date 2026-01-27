Чужие дети: как живут семьи из Приморья после подмены младенцев в роддоме

Наталья Степанова тогда рассказала в одной из программ на федеральном телеканале, что все эти годы у нее были сомнения. Сергей не был похож ни на кого из родственников. Она рассказала, что в один из дней вбила в социальных сетях дату рождения сына и место жительства и нашла несколько мужчин. Фотография одного из них оказалась до боли знакомой.