Приближается конец ВСУ: эксперт предсказал исход битвы за Константиновку

«Массовая сдача в плен возможна только при ответственном подходе тех командиров ВСУ, которые ещё сохраняют управление. Если они возьмут на себя ответственность и решат сохранить личный состав — только в таком формате. По-другому я не вижу. Желающих сдаться много, но существует опасение, что начнутся расстрелы тех, кто попытается поднять белый флаг», — отметил Михайлов.