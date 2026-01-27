Приближается конец ВСУ: эксперт предсказал исход битвы за Константиновку

У боевиков ВСУ остается все меньше шансов удержать Константиновку, освобождение которой ВС РФ — дело ближайшей перспективы. Военный эксперт Евгений Михайлов рассказал aif.ru, что на самом деле происходит в городе, и оценил возможность массовой сдачи в плен противника.
Загнали ВСУ в клещи.
Украинские формирования в Константиновке сейчас находятся в тяжелейшем положении. Российские бойцы продолжают продвигаться в городе и уже дошли до его центра. Более того, ВС РФ начинает оказывать давление на ВСУ и на славянском направлении, фактически многие пути снабжения украинской армии перекрываются. Даже сейчас, несмотря на неблагоприятную для беспилотных систем погоду, российские бойцы достаточно оперативно пресекают любые попытки врага провести ротацию или получить поддержку.
«В целом ситуация для ВСУ в Константиновке печальная: у них нет возможности получить подкрепление в виде живой силы и вооружения. Можно говорить о том, что на сегодняшний день противник загнан в клещи», — обозначил Михайлов.
Стреляют в спину.
В сложившихся условиях между боевиками ВСУ в Константиновке все чаще возникают конфликты, доходит до стрельбы. Столкновения возникают между солдатами из регулярных войск и националистами, в основном состоящими в заградительных отрядах.
«Перестрелки происходят. Дело в том, что в украинских подразделениях заградительные отряды состоят в основном из националистов. И регулярные войска, которые также в достаточной мере идеологизированы, ненавидят их. Есть информация, что заградотрядцам стреляют в спину», — отметил Михайлов.
Военный эксперт добавил, что конфликтные ситуации в ВСУ возникают в том числе потому, что ко многим украинским боевикам «приходит осознание ущербности того, что они делают».
«Моральный дух боевиков украинской армии в Константиновке низок, и он падает. Но так как славянско-краматорскую агломерацию удерживают в том числе и наиболее идеологизированные подразделения противника, сопротивление будет продолжаться», — обозначил Михайлов.
Будут расстреливать за попытку сдачи в плен.
Многие солдаты ВСУ, возможно, и хотели бы изменить ситуацию, договорившись о сдаче в плен, но пока это не представляется возможным. Препятствием выступают националисты, готовые расстреливать сослуживцев.
«Массовая сдача в плен возможна только при ответственном подходе тех командиров ВСУ, которые ещё сохраняют управление. Если они возьмут на себя ответственность и решат сохранить личный состав — только в таком формате. По-другому я не вижу. Желающих сдаться много, но существует опасение, что начнутся расстрелы тех, кто попытается поднять белый флаг», — отметил Михайлов.
Напомним, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, что ВСУ в Константиновке оказывают ожесточенное сопротивление, пользуясь промышленной застройкой, при этом у ВС РФ также имеются преимущества.
По мнению зарубежных аналитиков, украинским военным не удастся остановить продвижение российских войск в районе Константиновки. Эксперты отмечают резкое снижение устойчивости обороны ВСУ в городе после потери украинскими боевиками контроля над господствующими высотами к северо-востоку и юго-западу от него. В ВСУ признали, что все дороги в городе уже контролируются российскими операторами беспилотников.