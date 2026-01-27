Бывшая жена Стаса Пьехи решила решила судьбу сына певца

Певец Стас Пьеха не может сказать, кем станет его 11-летний сын Пётр. Артист не знает, пойдёт ли мальчик по его стопам и выберет музыку. Сам Пьеха не оказывает давления на ребёнка при выборе будущей профессии. Но его бывшая жена Наталья хочет, чтобы сын построил карьеру в шоу-бизнесе.