Бывшая жена Стаса Пьехи решила решила судьбу сына певца

Певец Стас Пьеха не может сказать, кем станет его 11-летний сын Пётр. Артист не знает, пойдёт ли мальчик по его стопам и выберет музыку. Сам Пьеха не оказывает давления на ребёнка при выборе будущей профессии. Но его бывшая жена Наталья хочет, чтобы сын построил карьеру в шоу-бизнесе.

Источник: Life.ru

«Жена вроде как решила, что будет [музыкантом]. Ну, посмотрим. Я ругать его за прогулы не буду, конечно. Понимаю, что самое главное — это получить знания, которые реально будут тебе нужны, которые будут прикладными», — приводит комментарий исполнителя kp.ru.

Стас вспомнил студенческие годы. Он часто пропускал занятия. Эти времена он вспоминает с теплотой. Строгой дисциплине он не следовал, предпочитал получать удовольствие от учёбы.

В прошлом году Пьеха получил травму на концерте в Нижнем Новгороде. Он повредил ногу и копчик. Артист также рассказал о хронических проблемах со сном. Советы псевдосомнологов не помогают. Причина кроется в другом. После энергичных выступлений ему почти невозможно уснуть. Особенно тяжело дался концерт в Нижнем Новгороде.

