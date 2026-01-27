Бывшая жена Стаса Пьехи решила решила судьбу сына певца

«Жена вроде как решила, что будет [музыкантом]. Ну, посмотрим. Я ругать его за прогулы не буду, конечно. Понимаю, что самое главное — это получить знания, которые реально будут тебе нужны, которые будут прикладными», — приводит комментарий исполнителя kp.ru.
Стас вспомнил студенческие годы. Он часто пропускал занятия. Эти времена он вспоминает с теплотой. Строгой дисциплине он не следовал, предпочитал получать удовольствие от учёбы.
В прошлом году Пьеха получил травму на концерте в Нижнем Новгороде. Он повредил ногу и копчик. Артист также рассказал о хронических проблемах со сном. Советы псевдосомнологов не помогают. Причина кроется в другом. После энергичных выступлений ему почти невозможно уснуть. Особенно тяжело дался концерт в Нижнем Новгороде.
