Студенты помогут расчистить Нижний Новгород после снегопада

Сильнейший снегопад ожидается в Нижнем Новгороде утром 27 января.

Источник: Время

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Юрий Шалабаев, прогноз остается довольно пессимистичным.

По его словам, идет усиление всеми ресурсами: задействуют дополнительное число звеньев техники и людей, привлекут сотрудников администрации, подведомственных организаций, «Объединённого коммунального оператора».

«Студенты тоже откликнулись и будут собирать свои команды для очистки территории», — знает градоначальник.

По его мнению, ситуация предстоит тяжелая, и проблем не избежать.

«Но будем с ними справляться», — заключил он.