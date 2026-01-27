Студенты помогут расчистить Нижний Новгород после снегопада

Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Юрий Шалабаев, прогноз остается довольно пессимистичным.
По его словам, идет усиление всеми ресурсами: задействуют дополнительное число звеньев техники и людей, привлекут сотрудников администрации, подведомственных организаций, «Объединённого коммунального оператора».
«Студенты тоже откликнулись и будут собирать свои команды для очистки территории», — знает градоначальник.
По его мнению, ситуация предстоит тяжелая, и проблем не избежать.
«Но будем с ними справляться», — заключил он.