Суд ужесточил наказание писателю Акунину*

Из текста решения следует, что срок лишения свободы по-прежнему составляет 15 лет, а корректировка касается только вида исправительного учреждения. Приговор, как подчеркивается в материалах суда, был вынесен заочно, поскольку Чхартишвили находится за пределами России. Отбывание наказания начнется с момента его фактического задержания на территории РФ либо экстрадиции из иностранного государства по запросу российских властей.