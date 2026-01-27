Ричмонд
«Не дом, а склад хлама!»: муж через суд выселил бывшую супругу и ее собак из квартиры

В Иркутске судебные приставы помогли выселить бывшую жену с собаками.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске разыгралась настоящая бытовая драма с участием приставов! Мужчина обратился в суд, чтобы выселить бывшую супругу из трехкомнатной квартиры. Как оказалось, женщина не только превратила жилье в склад хлама, но и заселила туда трех собак. Из-за этого ее бывшему пришлось снимать другое жилье.

— Суд встал на его сторону, и приставы приступили к делу. Они запретили женщине выезд за границу и выписали ей штраф. Только после этих мер она согласилась съехать, но все тянула, — рассказывают в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки, когда приставы назначили точную дату и время для принудительного выселения. Тут же бывшая жена вспомнила о вежливости и попросила экс-супруга помочь перевезти ее вещи и животных в новый дом.

В итоге под чутким контролем судебных приставов и с помощью самого истца квартира была освобождена, а на двери появился новый замок.

