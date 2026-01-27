Ричмонд
Белоголовцев рассказал, как четыре часа пролежал на полу после инсульта

Актер Сергей Белоголовцев рассказал о моменте, когда его настиг инсульт. Это произошло в ванной. Он поскользнулся и упал.

После этого артист потерял сознание и очнулся только через четыре часа. В таком состоянии его нашла сестра и вызвала скорую помощь.

Знаменитость стал испытывать проблемы с левыми ногой и рукой после инсульта.

— И лицо было немножко кривоватое. Зловещая улыбка, как я говорил, — рассказал Белоголовцев на программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Он проходил ментальную, физическую и речевую реабилитацию после госпитализации. Актер до сих пор продолжает восстанавливаться и делает все для этого. Ведущая передачи Лера Кудрявцева посоветовала ему не лениться и продолжать двигаться.

— Это, пожалуй, самое сложное в реабилитационном процессе. Перестать себя жалеть, перестать нырять в эту депрессуху: «Все, жизнь кончилась. В профессию не вернусь», — отметил артист.

1 сентября прошлого года сообщалось, что Сергей Белоголовцев расстался с женой Натальей после 35 лет брака. Об этом написало издание «СтарХит», отметив, что официального заявления о разводе сделано не было.

Новость стала неожиданностью для публики, так как долгое время о переменах в личной жизни артиста ничего не было известно. По информации СМИ, переломным моментом мог стать инсульт, который актер перенес около года назад. В этот трудный период рядом с ним оказалась его помощница Елена, помогавшая ему восстанавливаться.