Белоголовцев рассказал, как четыре часа пролежал на полу после инсульта

Новость стала неожиданностью для публики, так как долгое время о переменах в личной жизни артиста ничего не было известно. По информации СМИ, переломным моментом мог стать инсульт, который актер перенес около года назад. В этот трудный период рядом с ним оказалась его помощница Елена, помогавшая ему восстанавливаться.