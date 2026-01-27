Ричмонд
СМИ объяснили, как фон дер Ляйен готовит ЕС к возможной войне с Россией

Telegraph: Фон дер Ляйен пытается подготовить Евросоюз для конфликта с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стремится смягчить долговые правила внутри ЕС для финансирования новых оборонных расходов на 650 млрд евро. Так еврочиновница надеется подготовить союз к возможной войне с Россией к 2030 году. Об этом сообщает Telegraph.

«Фон дер Ляйен предприняла шаги по смягчению долговых правил внутри блока, чтобы профинансировать дополнительные расходы на оборону в размере 650 миллиардов евро в надежде подготовить его государства-члены к войне с Россией к 2030 году», — сообщает издание.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил о военных приготовлениях европейских членов НАТО к войне с Россией. По его словам, перед альянсом поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить все необходимые ресурсы для своих сил реагирования.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не имеет намерений развязывать войну с европейскими странами. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений.

