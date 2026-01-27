Омичи стали реже вызывать скорую помощь

БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» опубликовало статистику вызовов за минувшую неделю. Сообщается о значительном снижении нагрузки на медиков. С 19 по 25 января бригады выполнили 6 079 выездов к пациентам (на 8% меньше показателя предыдущей недели). Среднесуточный показатель — 868 выездов в день. Это почти на 100 случаев меньше предыдущей недели. На 12,8% уменьшилось и число госпитализаций пациентов.
Ранее мы писали, что в новогодние праздники 2026 года бригады омской скорой помощи выезжали 1024 раз за сутки. Из них 73 раза — на пожары, 48 раз — на места ДТП.
Напомним, что с 1 января в Омской области поменялся порядок вызова экстренной медицинской помощи. Теперь для этого нужно набирать только короткие и единые номера: 03, 103 или 112.