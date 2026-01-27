Волонтеры спасают сотни ручных крыс из захламленного дома

На острове Лонг-Айленд в США зоозащитники начали операцию по спасению сотен ручных крыс, расплодившихся в жилом доме. Об этом сообщает Need To Know.
Сотрудники организации Strong Island Animal Rescue прибыли на место после жалоб соседей на антисанитарию. Внутри дома волонтеры обнаружили около 300 крыс. Животные свободно бегали по комнатам, прятались в шкафах и прогрызали отверстия в стенах. Происходящее зоозащитники зафиксировали на видео.
По словам волонтеров, находиться в доме было тяжело из-за запаха и загрязненного воздуха, поэтому работать приходилось в защитных масках. Многие из животных оказались больны. К моменту публикации сотрудникам организации удалось вывезти и спасти около 150 крыс. У большинства диагностированы абсцессы и другие проблемы со здоровьем.
Хозяина животных задержали. В Strong Island Animal Rescue отметили, что массового размножения можно было избежать, если бы самцов и самок держали раздельно. Зоозащитники назвали ситуацию тяжелой, подчеркнув, что делают все возможное в сложившихся условиях.
Читайте также: Китай увидел в «широком» жесте Путина ловушку для Трампа.