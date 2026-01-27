Волонтеры спасают сотни ручных крыс из захламленного дома

По словам волонтеров, находиться в доме было тяжело из-за запаха и загрязненного воздуха, поэтому работать приходилось в защитных масках. Многие из животных оказались больны. К моменту публикации сотрудникам организации удалось вывезти и спасти около 150 крыс. У большинства диагностированы абсцессы и другие проблемы со здоровьем.