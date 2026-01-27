В Иркутске бывшую супругу с тремя собаками и хламом выселили из квартиры

Хотя женщина формально согласилась с решением суда, процесс выселения затягивался. Только после того, как судебный пристав назначил конкретную дату для принудительных действий, она обратилась к взыскателю с просьбой о помощи в перевозке вещей и животных. В итоге при совместных усилиях сторон и под контролем приставов квартира была полностью освобождена, а на входной двери заменен замок. Исполнительное производство завершено в полном объеме.