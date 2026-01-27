Ричмонд
В Иркутске бывшую супругу с тремя собаками и хламом выселили из квартиры

Мужчина обратился в суд из-за того, что бывшая супруга создавала ему невыносимые условия, заведя трех собак и захламив всю квартиру.

Источник: УФССП по Иркутской области

Октябрьский районный суд Иркутска по иску гражданина обязал его бывшую супругу освободить трехкомнатную квартиру в столице Приангарья. Об этом сообщили в Службе судебных приставов региона.

Женщина заполнила квартиру хламом и завела трех собак, что вынудило бывшего супруга снимать другое помещение.

Как сообщили в службе судебных приставов, на женщину открыли исполнительное производство, наложив обеспечительные меры, включая запрет на выезд за границу, и назначили исполнительский сбор.

Хотя женщина формально согласилась с решением суда, процесс выселения затягивался. Только после того, как судебный пристав назначил конкретную дату для принудительных действий, она обратилась к взыскателю с просьбой о помощи в перевозке вещей и животных. В итоге при совместных усилиях сторон и под контролем приставов квартира была полностью освобождена, а на входной двери заменен замок. Исполнительное производство завершено в полном объеме.

Ранее в Иркутске закрыли торговый павильон, работавший в обход кассы.